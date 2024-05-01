Ankara'da vatandaş 'yağmura hazırlıksızmış'! “Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”

Ankara’da akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Mazgalların üzerine beton döküp yollara sele mahkum bırakan belediye için A Haber’de uzman isimlerden çarpıcı yorumlar geldi. Gazeteci Ferhat Murat “Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış” dedi. İşte detaylar…

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