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İşte yurttan 1 Mayıs kutlamaları! İşçinin ve emekçinin bayramı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 18:38
Yurttaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İşte konfederasyona bağlı sendikaların meydanlardaki 1 Mayıs kutlamaları.
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