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Tele1'de 'Otobüslere 40 kişi birden biniyorlar' yalanına devam ettiler
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve emekli amiral Türker Ertürk; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un, Fazilet Durağı'ndan otobüse bir anda 47 yolcu bindiği yalanını sürdürdü.
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