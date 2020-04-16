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16.04.2020

Tele1'de 'Otobüslere 40 kişi birden biniyorlar' yalanına devam ettiler

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve emekli amiral Türker Ertürk; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un, Fazilet Durağı'ndan otobüse bir anda 47 yolcu bindiği yalanını sürdürdü.

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