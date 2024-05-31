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Hindistan’da sıcaklık 52,9 dereceye çıktı! Sıcak hava kaynaklı 13 can kaybı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 31.05.2024 16:32
Güney Asya'da sıcaklık rekorları kırılıyor. Hindistan'da termometreler 53'e, Pakistan'da 52 dereceye kadar çıktı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sıcak hava dalgası, gündelik yaşamı da durma noktasına getirdi. Detaylar haberimizde…
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