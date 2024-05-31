Hindistan’da sıcaklık 52,9 dereceye çıktı! Sıcak hava kaynaklı 13 can kaybı

Güney Asya'da sıcaklık rekorları kırılıyor. Hindistan'da termometreler 53'e, Pakistan'da 52 dereceye kadar çıktı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sıcak hava dalgası, gündelik yaşamı da durma noktasına getirdi. Detaylar haberimizde…

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