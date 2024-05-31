Atina'dan Efes tatbikatına karşılık! 1-11 Haziran tarihleri arasında Ege'de tatbikat yapılacak

Yunanistan, Efes tatbikatına karşılık olarak Ege Denizi'nde tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Peki bu tatbikat nerede ve ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlhan Tahsin gelişmeleri aktardı.

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