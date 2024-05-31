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Atina'dan Efes tatbikatına karşılık! 1-11 Haziran tarihleri arasında Ege'de tatbikat yapılacak

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 31.05.2024 16:13
Yunanistan, Efes tatbikatına karşılık olarak Ege Denizi'nde tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Peki bu tatbikat nerede ve ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlhan Tahsin gelişmeleri aktardı.
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