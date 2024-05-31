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Başıboş sokak köpeği tartışması | AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak

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Giriş: 31.05.2024 15:40
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başıboş sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Çeteleşen, saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak." dedi.
Güler: Saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak
Güler: Saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak
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