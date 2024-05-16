16 Mayıs 2024, Perşembe
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.