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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 14:34
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
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Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti
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Kurtulmuş’tan AK Parti’ye anayasa ziyareti
Kurtulmuş'tan AK Parti'ye anayasa ziyareti
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