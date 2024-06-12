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Çelik'ten Cumhur İttifakı vurgusu! Çelik: Cumhur İttifakı olarak güçlü siyasete imza atmaya devam edeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 19:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.
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