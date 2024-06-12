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İSPARK'a yüzde 35'e varan zam! Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 TL’den 70 TL’ye çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 18:26
İBB Meclisi’nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren 'revize ücret tarifesi' oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.
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İSPARK’a yüzde 35’e varan zam!
İSPARK'a yüzde 35'e varan zam!
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