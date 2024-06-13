Gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı! Tehdit ve şantaj nedeniyle canlı yayında gözaltına alındı

Faris bey yaptığı açıklamada, "Emriye'yi 8 aydır tanıyorum. Bu hanımefendi daha önce benden şikâyetçi oldu. Emriye evli, kocasına yakalandıktan sonra "bu bana şantaj" yapıyor. diyerek beni şikayet etti. Benim telefonum incelemede. Onunki de alınsın, eğer ben böyle bir şey yaptıysam suçumu kabul ediyorum. Emriye boşanmayı gerçekleşirdi. 14 Mayıs tarihinde benim yanıma geldi. 17 Mayıs'ta saat 19.30'da beni markete gönderdi ardından polis ile o evden çıktı. Sonra aile üyesi annesi "Fahri benim kızımın başına ne geldiyse sen getirdin." dedi.