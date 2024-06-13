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Gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı! Tehdit ve şantaj nedeniyle canlı yayında gözaltına alındı

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Faris Çiçek, sosyal medyadan tanıştığı evli Emriye Öztürk tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. Faris Bey, Emriye'nin kocasının ilişkiyi öğrendiğini ondan sonra Emriye'nin kendisine olan tutumunun değiştiğini, "Bu adam bana şantaj yapıyor" diyerek iftira attığını ileri sürdü. Fakat olayın bambaşka olduğu ortaya çıktı. Faris beyin Emriye'yi sürekli şantaj ile tehdit ettiği ortaya çıkarken Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Polis ekipleri, Faris beyi şantaj ve tehdit nedeniyle canlı yayında gözaltına aldı.İşte detaylar...

Giriş: 13.06.2024 01:40 Güncelleme: 13.06.2024 01:55
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Gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı! Faris ’şantaj’dan canlı yayında gözaltında...

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı! Faris ’şantaj’dan canlı yayında gözaltında...

Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Faris Çiçek, sosyal medyadan tanıştığı evli Emriye Öztürk tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti.

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Gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı! Faris ’şantaj’dan canlı yayında gözaltında...

Boşanma aşamasında olduğunu açıklayan Faris Bey, Emriye'nin evli olduğunu kendisinden sakladığını, daha sonra onun boşanma aşamasında olduğunu öğrendiğini, Emriye'ye "Sen evlisin benden uzak dur" dediğini, Emriye'nin ise "Sen olsan da olmasan da ben kocamdan ayrılacağım" dediğini anlattı.

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Gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı! Faris ’şantaj’dan canlı yayında gözaltında...

Fakat olayın bambaşka olduğu ortaya çıktı. Faris beyin Emriye'yi sürekli şantaj ile tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı! Faris ’şantaj’dan canlı yayında gözaltında...

Faris bey yaptığı açıklamada, "Emriye'yi 8 aydır tanıyorum. Bu hanımefendi daha önce benden şikâyetçi oldu. Emriye evli, kocasına yakalandıktan sonra "bu bana şantaj" yapıyor. diyerek beni şikayet etti. Benim telefonum incelemede. Onunki de alınsın, eğer ben böyle bir şey yaptıysam suçumu kabul ediyorum. Emriye boşanmayı gerçekleşirdi. 14 Mayıs tarihinde benim yanıma geldi. 17 Mayıs'ta saat 19.30'da beni markete gönderdi ardından polis ile o evden çıktı. Sonra aile üyesi annesi "Fahri benim kızımın başına ne geldiyse sen getirdin." dedi.