KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için beklenen süreç başladı. ÖSYM, KPSS ön lisans başvuru tarihlerini ve sınav takvimini açıkladı. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları, sınav için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamak için sabırsızlanıyor. İşte, KPSS ön lisans sınavına dair tüm detaylar...