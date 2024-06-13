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KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için beklenen süreç başladı. ÖSYM, KPSS ön lisans başvuru tarihlerini ve sınav takvimini açıkladı. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları, sınav için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamak için sabırsızlanıyor. İşte, KPSS ön lisans sınavına dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 06:29
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KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

KPSS lisans sınavlarının ardından gözler şimdi ön lisans ve ortaöğretim sınavlarında. ÖSYM, ön lisans KPSS'yi Eylül ayında gerçekleştirecek. Sınav takviminde, KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte ön lisans KPSS başvuru günleri...

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KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

KPSS Ön Lisans Başvuruları Başlıyor

2024 yılı KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ücretler, anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri, internet bankacılığı veya ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi aracılığıyla kredi kartı/banka kartı ile ödenebilir. Ücret detayları netleştiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

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KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

KPSS Ön Lisans Sınav Tarihi

KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

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KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...

Diğer KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri

KPSS Ortaöğretim Başvuruları: 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Başvuruları: 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında.