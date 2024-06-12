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Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın görüşmelerini saygıyla karşılıyoruz! "Sonuna kadar Erdoğan’ın yanındayız"

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 18:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Başkan Erdoğan'a destek açıklaması geldi. "Şartlar ne olursa olsun, yalnız bırakmayacağız" dedi. Daha fazla ayrıntı için Ankara’ya dönüyoruz. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları A Haber ekranlarında anlattı.
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