Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın görüşmelerini saygıyla karşılıyoruz! "Sonuna kadar Erdoğan’ın yanındayız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Başkan Erdoğan'a destek açıklaması geldi. "Şartlar ne olursa olsun, yalnız bırakmayacağız" dedi. Daha fazla ayrıntı için Ankara’ya dönüyoruz. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları A Haber ekranlarında anlattı.

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