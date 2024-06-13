SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

Milyonlarca emekli ve memurun büyük bir merakla beklediği Temmuz zammına ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oranlar da belli oldu. Kesin emekli maaşı ve memur zammı için yalnızca bir veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranına göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Peki emekli temmuzda ne kadar alacak?