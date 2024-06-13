13 Haziran 2024, Perşembe
SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı zam oranıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Refah payının uygulanması halinde zam oranının yüzde 35-40 bandına çıkması bekleniyor. Taban maaş konusunda ise iki farklı senaryo öne çıkıyor. Bu gelişmeler, emekli ve memurların Temmuz ayı maaşlarını merakla beklemelerine neden oluyor.
Giriş: 13.06.2024 06:58 Güncelleme: 13.06.2024 09:05
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