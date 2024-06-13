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SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı zam oranıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Refah payının uygulanması halinde zam oranının yüzde 35-40 bandına çıkması bekleniyor. Taban maaş konusunda ise iki farklı senaryo öne çıkıyor. Bu gelişmeler, emekli ve memurların Temmuz ayı maaşlarını merakla beklemelerine neden oluyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 06:58 Güncelleme: 13.06.2024 09:05
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SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

Milyonlarca emekli ve memurun büyük bir merakla beklediği Temmuz zammına ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oranlar da belli oldu. Kesin emekli maaşı ve memur zammı için yalnızca bir veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranına göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Peki emekli temmuzda ne kadar alacak?

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SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

2 Kritik Formül!

Enflasyon rakamları, Temmuz ayında emekli ve memurları bekleyen maaş zamları için önemli ipuçları veriyor. 5 aylık enflasyonun %22,72 olarak gerçekleşmesi, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklileri için yüksek bir zam beklentisi yarattı.

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SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %25,8 Zam Kesinleşti!

5 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan etkiliyor. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa, %22,72'lik zam kesinleşmiş durumda. Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyonun %25,8 civarında olması bekleniyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının %25,8 olacağı anlamına geliyor.

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SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

Memur ve Memur Emeklileri %21 Zam Alacak!

5 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için %6,71 olarak hesaplandı. %10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte 5 aylık artış oranları %17,38'e ulaştı. Haziran enflasyonuyla birlikte Temmuz zammının %21 civarında olması öngörülüyor.

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SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…

Refah Payı Fark Yaratacak!

Hükümetin son dönemde uyguladığı refah payının, Temmuz zammına da eklenmesi bekleniyor. Geçmişteki oranlar göz önünde bulundurulduğunda, %10-15 aralığında bir refah payı uygulanabilir. Bu durumda;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %35-40

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %30-35

civarına ulaşabilir.