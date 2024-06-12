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Tahir Elçi davasında karar açıklandı! 3 polis hakkında beraat kararı verildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 12.06.2024 17:23
Son dakika haberleri… 9 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında karar çıktı. Mahkeme, 3 polis memuru hakkında beraat kararı verdi.
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