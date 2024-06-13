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İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan gerilim anları kameraya böyle yansıdı.

Giriş: 13.06.2024 00:15 Güncelleme: 13.06.2024 00:17
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İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

İtalya parlamentosu yeni bir gerilime sahne oldu.

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İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

Son olarak İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

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İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

İTALYA BAYRAĞI AÇARAK KANUN TEKLİFİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi.

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İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

YUMRUKLA SALDIRDI
İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno'ya yumrukla saldırdı.

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İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MECLİSTEN ÇIKARILDI
Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeye meclisten çıkarıldı.