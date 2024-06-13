İtalya parlamentosunda gerilim! Yumruklar havada uçuştu | O anlar kameraya böyle yansıdı

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan gerilim anları kameraya böyle yansıdı.