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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı. Satış noktalarında ise hareketlilik sürüyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurban kesimi ve etlerin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu. Peki, kurbanlıkların kesiminden, etlerin dağıtımına ve saklanmasına kadar nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar…

Giriş: 12.06.2024 18:00 Güncelleme: 12.06.2024 18:18
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Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden, etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı. Satış noktalarında ise hareketlilik sürüyor.

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Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden, etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

Peki, kurbanlıkların kesiminden, etlerin dağıtımına ve saklanmasına kadar nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar…

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Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden, etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Anormal görünüşe sahip iç organ (normalden büyük, kokulu iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikleri bulunan iç organlar, çamur kıvamında dalak gibi) ve etler (iltihaplı, kokulu, kanı pıhtılaşmayan gibi) veteriner hekime muayene ettirilmelidir" dedi.

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Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden, etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

Anormal görünüşe sahip iç organ (normalden büyük, kokulu iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikleri bulunan iç organlar, çamur kıvamında dalak gibi) ve etler (iltihaplı, kokulu, kanı pıhtılaşmayan gibi) veteriner hekime muayene ettirilmelidir" dedi.

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Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden, etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

ETLER NASIL SAKLANMALI?
Müdür Sağlam, kesilen etlerin muhafazasıyla ilgili olarak, "Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalıdır. Sakatatlar 3 derece, diğer etler 7 derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulmalı ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra eksi 18 derecede 6 ay saklanabilir.