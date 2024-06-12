12 Haziran 2024, Çarşamba
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı. Satış noktalarında ise hareketlilik sürüyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurban kesimi ve etlerin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu. Peki, kurbanlıkların kesiminden, etlerin dağıtımına ve saklanmasına kadar nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar…
Giriş: 12.06.2024 18:00 Güncelleme: 12.06.2024 18:18
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