Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Kurbanlıkların kesiminden etlerin saklanmasına kadar nelere dikkat edilmeli?

ETLER NASIL SAKLANMALI?

Müdür Sağlam, kesilen etlerin muhafazasıyla ilgili olarak, "Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalıdır. Sakatatlar 3 derece, diğer etler 7 derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulmalı ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra eksi 18 derecede 6 ay saklanabilir.