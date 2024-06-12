TUSAŞ’ta bayrak değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu belirlendi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine TUSAŞ'ta helikopter genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN