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MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yanındayız, görüşmeleri saygıyla karşılıyoruz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.06.2024 17:21
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın görüşmelerini saygıyla karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız, şartlar ne olursa olsun yalnız bırakmayacağız. Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek.” dedi.
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