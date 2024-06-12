MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yanındayız, görüşmeleri saygıyla karşılıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın görüşmelerini saygıyla karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız, şartlar ne olursa olsun yalnız bırakmayacağız. Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek.” dedi.

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