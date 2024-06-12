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Başkan Erdoğan İspanya yolunda! Bu akşam İspanya Kralı Felipe ile görüşecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 12.06.2024 18:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İspanya'ya gitti. Peki Erdoğan'ın programında neler var? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Madrid'den aktardı.
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