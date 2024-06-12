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Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

Sağlıklı bir uyku düzeni, kilo verme sürecinde önemli bir faktördür. İyi bir uyku, metabolizmanın düzenlenmesi, hormonların dengeye gelmesi ve gün boyunca enerji seviyelerinin korunması için hayati öneme sahiptir. Ancak bazı kişiler ne kadar diyet yapsa da zayıflama çabaları boşa gidebilir. İşte kilo vermeyi engelleyen küçük detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 15:59 Güncelleme: 12.06.2024 15:59
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Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden bir ekip, gece yatak odalarında etrafı görebilecekleri kadar ışık olan kadınların bellerinin daha kalın olduğunu ortaya koydu. Araştırmada binlerce kadının uyuduğu odaların ışık seviyesi göz önüne alındı.

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Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

Araştırmacılar, 'kalın perdeli odalarda uyunması veya ışıkların kapalı tutulması' yönünde tavsiye verebilmek için henüz yeterli kanıt olmadığını söylese de pek çok uzman, aydınlık odada uyumanın hormonların dengesiz çalışmasında payı olduğunu belirtiyor.

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Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

AYDINLIK VE KİLO ALIMI BAĞLANTILI

Aydınlık odalarda uyuyan kadınların vücut kitle endeksi ve bel kalça oranının daha yüksek, bel çevresinin ise daha kalın olduğu kaydedildi.

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Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Anthony Swedlow, "Bu kadar geniş bir grup içinde, gece fazla aydınlık bir mekânda bulunmak ile aşırı kilo alımı ve obezite arasında bir bağlantı olduğu anlaşıldı" dedi.

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Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

MELATONİNİ GECİKTİRİYOR

Swedlow, "Odanızı daha karanlık hale getirmenin kilonuzda bir fark yaratıp yaratmadığını tespit edebilmek için ise henüz yeterli kanıt yok" dedi. Ancak bilinenlere göre, aydınlık ortamda vücut daha aktif oluyor, karanlık ortamda ise dinleniyor.