Kilo vermeyi engelliyor! Sakın böyle uyumayın...

Sağlıklı bir uyku düzeni, kilo verme sürecinde önemli bir faktördür. İyi bir uyku, metabolizmanın düzenlenmesi, hormonların dengeye gelmesi ve gün boyunca enerji seviyelerinin korunması için hayati öneme sahiptir. Ancak bazı kişiler ne kadar diyet yapsa da zayıflama çabaları boşa gidebilir. İşte kilo vermeyi engelleyen küçük detaylar...