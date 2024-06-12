Çanakkale'de orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer o noktadan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN