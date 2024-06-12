Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başıboş köpek sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanlara zarar veriyorlar. Bir orta yolu TBMM'nin bulacağına inanıyoruz. Sokaklarımız korunaklı olmalı" ifadelerini kullandı.

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