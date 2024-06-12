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THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre'ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

Türk Hava Yollarının (THY) medya sanatçısı Refik Anadol'la işbirliği içinde hazırladığı, ilk kez yurt dışına seyahat eden insanların iç dünyasının portrelerinin yer aldığı ve seyahat etmenin insan biyolojisi üzerindeki etkisini ortaya koyan "Inner Portrait" isimli dijital sanat projesi, İsviçre'deki Art Basel'de tanıtıldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 16:06 Güncelleme: 12.06.2024 16:08
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THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre’ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

Farklı ülkelerde yaşayan 4 kişinin ilk yurt dışı seyahat deneyimlerini konu edinen, beyindeki elektriksel hareketleri ölçen bir test olan elektroensefalogram (EEG) ile bu kişilerden seyahatleri öncesi ve sonrasında alınan duygusal verilerin dijital sanat eserine dönüştürüldüğü projenin tanıtımı yapıldı.

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THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre’ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

THY'nin, medya sanatçısı Anadol'la hazırladığı projenin Art Basel'deki tanıtım etkinliğine THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatmanur Altun, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ile yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı.

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THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre’ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

Tanıtımın ardından proje ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulurken Refik Anadol da katılımcılara eşlik edip proje hakkında bilgi verdi.

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THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre’ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

"HAYATINDA DAHA ÖNCE HİÇ SEYAHAT ETMEMİŞ DÖRT KİŞİYLE BERABER BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK"
Medya sanatçısı Anadol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce THY İletişim Başkanı Rafet Fatih Özgür'le seyahatin insan zihninde, ruhunda ve duygusunda oluşturduğu etki üzerine yaptıkları konuşmanın ardından projenin başladığını söyledi.

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THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre’ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

"Acaba seyahat etmenin, daha önce deneyimlemediğiniz bir dünyanın duygusunu görselleştirebilir miyiz?" sorusundan yola çıkarak projeyi hazırladıklarını dile getiren Anadol, "Hayatında daha önce hiç seyahat etmemiş 4 kişiyle beraber bir yolculuğa çıktık. Hayallerindeki mekanlara kendileri ilk defa yolculuğa çıktılar. Bu yolculuk sırasında da bilimsel bir çalışma olması için sinirbilim insanlarıyla beraber zihin sinyallerini hem evlerinde hem de gittikleri yerde bilimsel olarak ölçümleyebildik. Bunu yaparken özellikle bilimsel olmasına çok dikkat ettik. Ve sonunda bu 4 kişinin yaşadıkları deneyimi, hissettiklerini, duygularını görselleştirdik." diye konuştu.