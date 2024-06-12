THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre’ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not

"Acaba seyahat etmenin, daha önce deneyimlemediğiniz bir dünyanın duygusunu görselleştirebilir miyiz?" sorusundan yola çıkarak projeyi hazırladıklarını dile getiren Anadol, "Hayatında daha önce hiç seyahat etmemiş 4 kişiyle beraber bir yolculuğa çıktık. Hayallerindeki mekanlara kendileri ilk defa yolculuğa çıktılar. Bu yolculuk sırasında da bilimsel bir çalışma olması için sinirbilim insanlarıyla beraber zihin sinyallerini hem evlerinde hem de gittikleri yerde bilimsel olarak ölçümleyebildik. Bunu yaparken özellikle bilimsel olmasına çok dikkat ettik. Ve sonunda bu 4 kişinin yaşadıkları deneyimi, hissettiklerini, duygularını görselleştirdik." diye konuştu.