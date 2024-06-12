12 Haziran 2024, Çarşamba
THY ve Refik Anadol işbirliği İsviçre'ye damgasını vurdu! Inner Portrait dijital sanat projesine tam not
Türk Hava Yollarının (THY) medya sanatçısı Refik Anadol'la işbirliği içinde hazırladığı, ilk kez yurt dışına seyahat eden insanların iç dünyasının portrelerinin yer aldığı ve seyahat etmenin insan biyolojisi üzerindeki etkisini ortaya koyan "Inner Portrait" isimli dijital sanat projesi, İsviçre'deki Art Basel'de tanıtıldı.
Giriş: 12.06.2024 16:06 Güncelleme: 12.06.2024 16:08
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