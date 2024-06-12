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İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı! İş bırakan memurlardan protesto: "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?"

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 22:21
CHP’li belediyelerde işçiler haklarını aramaya devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Sendika temsilcileri ve memurlar, "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.
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