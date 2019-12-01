Sultan Abdülaziz tahtan nasıl indirildi? Sultan Abdülaziz nasıl öldü? İşte Türkiye’de darbeler tarihi…

Türkiye defalarca darbeyle sarsılmış bir ülke… "Darbe" ülkeyi içten vurmak için hainlerle işbirliği yapanların alışkanlığı. Tarih sayfaları değişiyor ama darbe zihniyeti hep tekerrür ediyor. Milleti ezen, vuran, demokrasinin yolunu tıkayan darbelerin tarihi Osmanlı’dan başlıyor. Onlardan bir tanesi de Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve birkaç gün sonra odasında ölü bulunması Osmanlı tarihinin bir türlü aydınlatılamayan olaylarından biri olarak tarihe geçti. Peki, o dönemde neler yaşandı. İşte Osmanlı’nın ilk modern askeri darbesi kara bir leke olarak tarihe geçen 1876 darbesi ve ardından gelen cinayetin hikâyesini anlata analiz haberimiz…





