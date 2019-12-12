Sosyal medya bu klibi konuşuyor! Güçlüyüz çünkü... |Video

Bütçe görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı konuşmasından derlenen sözlerle yapılan video klip sosyal medyada paylaşıldı. Klip kısa süre içerisinden beğeni rekoru kırdı.

Türkiye, dış odaklardan gelen ekonomik saldırıları önemli hamlelerle bertaraf etti. Bu süreç ardından Türkiye'nin ekonomik toparlanma süreci başladı. 2019 yılı sona ererken ünlü ekonomi sitesi Bloomberg'den 2020 yılı için dikkat çeken bir anket geldi. Anket sonuçlarına göre 2020 yılında Türk ekonomisinin büyüyeceği öngörüldü ve büyümede en pozitif görünümün Türkiye'de olduğu sonucu çıktı.

Türkiye karşıtı haberlerle ön plana çıkan ekonomi sitesi ünlü ekonomi sitesi Bloomberg dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları ve stratejilerine 2020 için ekonomik büyüme beklenen ülkeleri sordu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların % 64 Türkiye ekonomisinin büyümesini bekliyor.



BÜYÜMEDE EN POZİTİF GÖRÜNÜM TÜRKİYE'DE



Bu anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü Türkiye'nin 2020 yılında büyüyeceğini, % 26'sı sabit kalacağını, % 10'u ise gerileyeceğini öngördü..

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ KABULLENMEK ZORUNDA KALDILAR



Bu kritik anketi Takvim Gazetesi Ekonomi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, A Haber canlı yayında yorumladı. Erdem, bu anketle birlikte, zamanında rakamlarla ve pozisyonla oynamaya çalışanların bu anketle birlikte Türkiye'nin büyümesini kabullenmek zorunda kaldıklarının altını çizdi.