Türkiye koronavirüsle mücadelede ne durumda? Uzman isim yanıtladı: Diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi |Video

Dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını çok sayıda can kaybına neden oldu. Ülkeler ise koronavirüsle mücadele etmek için birçok tedbirler aldı. Peki Türkiye koronavirüsle mücadelede ne durumda? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, A Haber ekranlarında yanıtladı. Şener, Türkiye'de hastanelerin teknik altyapısının oldukça iyi olduğunu ve son zamanlarda test sayılarının arttığını belirterek, "Türkiye’nin bulunduğu konum diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şener, "Türkiye aslında sadece Avrupa’nın değil dünyanın en sağlam kan bankacı sistemine sahip olan ülkesidir" dedi.