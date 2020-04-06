06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye koronavirüsle mücadelede ne durumda? Uzman isim yanıtladı: Diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
06.04.2020

Türkiye koronavirüsle mücadelede ne durumda? Uzman isim yanıtladı: Diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi |Video

Dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını çok sayıda can kaybına neden oldu. Ülkeler ise koronavirüsle mücadele etmek için birçok tedbirler aldı. Peki Türkiye koronavirüsle mücadelede ne durumda? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, A Haber ekranlarında yanıtladı. Şener, Türkiye'de hastanelerin teknik altyapısının oldukça iyi olduğunu ve son zamanlarda test sayılarının arttığını belirterek, "Türkiye’nin bulunduğu konum diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şener, "Türkiye aslında sadece Avrupa’nın değil dünyanın en sağlam kan bankacı sistemine sahip olan ülkesidir" dedi.
Türkiyede koronavirüs salgını ne zaman kontrol altına alınacak? Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Suat Zenginden flaş açıklamalar | Video TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINACAK? ACİL TIP UZMANI PROF. DR. SUAT ZENGİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO
Paket ürünlerde virüs var mı? Alışveriş yaptıktan sonra ne yapılmalı? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video PAKET ÜRÜNLERDE VİRÜS VAR MI? ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMALI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar dikkat! Uzman isim A Haber ekranlarında uyardı |Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVDEN ÇALIŞANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM A HABER EKRANLARINDA UYARDI |VİDEO
Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir? Propolis desteği virüsten korur mu? Nasıl kullanılır? Uzman isim A Haberde yanıtladı |Video KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENDİRİLİR? PROPOLİS DESTEĞİ VİRÜSTEN KORUR MU? NASIL KULLANILIR? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

En büyük zenginliğimiz birliğimiz
"En büyük zenginliğimiz birliğimiz"
Türkiye diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi durumda
Türkiye diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi durumda
Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video
Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video
Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne?
Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne?
TSK'dan hudutlarda kritik önlem
TSK'dan hudutlarda kritik önlem
Kabine ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak!
Kabine ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak!
Suriye’nin sıfır noktasında sıkı tedbir
Suriye’nin sıfır noktasında sıkı tedbir
Kargo gemisi böyle sürüklendi
Kargo gemisi böyle sürüklendi
İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
Korona ne zaman kontrol altına alınacak?
Korona ne zaman kontrol altına alınacak?
Daha Fazla Video Göster