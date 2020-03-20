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20.03.2020

Paket ürünlerde virüs var mı? Alışveriş yaptıktan sonra ne yapılmalı? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

Koronavirüs paket ürünlerde var mı? Virüsten korunmak için neler yapmalıyız? Alışverişten geldikten sonra aldığımız ürünlere hangi işlemler yapılmalı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özen, "Paketlerin üstünde üç güne kadar virüs canlı kalabilir. Kağıt, karton gibi yüzeylerde plastiklerde naylonlarda 3 güne kadar canlı kalabilir. Biz bu durumda 3 gün dokunmayacaksak havalandıracaksak sorun yok ama sonuçta evde bir yerde dokunulur mümkünse evde yüzeyini silin sabunlu suyla silmeniz yeterli, kağıt mendillerle de üstlerini silebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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