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05.04.2020

Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman kontrol altına alınacak? Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Suat Zengin'den flaş açıklamalar | Video

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Suat Zengin, A Haber canlı yayınına katılarak koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, yeni tedbirler nasıl etkileyecek? Türkiye'deki ölüm oranları bize ne anlatıyor? Salgın ne zaman kontrol altına alınacak? Test sayısının artması neden önemli? İyileşme sürecindeki faktörler neler? Plazma tedavisi başarılı olacak mı? 20 yaş altına sokak yasağı nasıl etkileyecek? Kimler nerede maske takmalı? sorularını yanıtladı. Suat Zengin’in açıklamalarından öne çıkan ön önemli mesajı ise “10-15 gün içerisinden bu alınan tedbirlerin kesinlikle karşılığını göreceğiz.” şeklinde oldu.

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