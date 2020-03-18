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18.03.2020

Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar dikkat! Uzman isim A Haber ekranlarında uyardı |Video

Koronavirüs sebebiyle birçok çalışan evden çalışmaya başladı. Peki evden çalışırken nelere dikkat edilmeli? Koronavirüs dijital dünyayı nasıl etkiliyor? Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Ergüzel, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı. Ergüzel, evden çalışanlar için siber güvenlik riskine dikkat çekti.

Koronavirüs sebebiyle birçok çalışan evden çalışmaya başladı. Peki evden çalışırken nelere dikkat edilmeli? Koronavirüs dijital dünyayı nasıl etkiliyor? Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Ergüzel, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

SİBER GÜVENLİK TEHDİDİNE DİKKAT

Evde internete fazla yüklenilmemesi gerektiğini belirten Ergüzel, "İstatistiğe baktığımız zaman günlük ortalama internet kullanımında yüzde 30'a yaklaşan bir artış var. Bunun sebeplerinde bir tanesi evde çalışma diğeri de çalışmayıp evde duran pek çok vatandaşımızın bu zamanı internet üzerinde değerlendirmesi. Özellikle evden çalışan çalışanlarımız için internet kullanımıyla ilgili bazı riskler söz konusu. Çünkü günlük hayatta kullandığımız zaman internet kullanma alışkanlığımız farklı ama işle ilgili dökümanların orada paylaşılması ve onların üzerinde çalışılması ile ilgili çıkacak problemler farklı. Dolayısıyla burada alınması gereken bazı stratejik tedbirler var." ifadelerini kullandı.

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