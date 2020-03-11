Koronavirüsü duyan markete koştu! İstanbul ve İzmir'de raflar boşaltıldı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Vatandaşlar koronavirüs tedbirleri için marketlere akın etti. İstanbul ve İzmir'de bazı marketlerin rafları boşaltıldı. Vatandaşlar o anları sosyal medyadan paylaştı.