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Koronavirüsü duyan markete koştu! İstanbul ve İzmir'de raflar boşaltıldı |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Vatandaşlar koronavirüs tedbirleri için marketlere akın etti. İstanbul ve İzmir'de bazı marketlerin rafları boşaltıldı. Vatandaşlar o anları sosyal medyadan paylaştı.
Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti.
MARKET RAFLARI BOŞALTILDI
Yaşanan durumun, bir salgın değil tek bir vaka olmasına rağmen İstanbul ve İzmir'de bazı vatandaşlar, marketlere akın etti.
Makarna, un ve tuvalet kağıdının olduğu rafların kısa sürede boşaltıldığı görüldü.
Vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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