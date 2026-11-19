AK Parti'ye katılan Büşra Özdemir'den ilk sözler: "Antalya için yepyeni bir sayfa açıyoruz"

AK Parti saflarına katılarak rozetini takan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kürsüden yaptığı ilk konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. 12 yıllık yerel yönetim tecrübesinde Antalya'nın ihtiyaçları için iş birliği kurup çözüm üretebildiği iradenin AK Parti iktidarı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok" diyerek şehir için yepyeni bir sayfa açtıklarını ilan etti.