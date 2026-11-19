Altında düşüş derinleşecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarılar

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların gündeminde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ons altında zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 32, gram altında ise yüzde 26 oranında düşüş yaşandığını söyledi. Zirve seviyesinden 1 milyon liralık gram altın yatırımı yapan bir kişinin bugün yaklaşık 748 bin lira elde edebileceğini belirten Memiş, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyardı. A Para muhabiri Azize Alan, kameraman Mehmet Tekin'in görüntüleri eşliğinde altın piyasasındaki son gelişmeleri ve fiyatlardaki sert düşüşün detaylarını aktardı.