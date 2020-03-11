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Son dakika haberi... İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi |Video
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye'de ilk "Koronavirüsü" olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Türkiye ve dünyaya duyurdu. İstanbul'da vatandaşlar koronavirüse karşı önlemlerini alıp güne başladı. İşte dikkat çeken görüntüler...
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