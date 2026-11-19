Bakan Fidan'dan Sincar açıklaması! PKK'nın çekilmesi gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyonda gerçekleştirdiği bütçe sunumunda Türkiye'nin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan'ın gündeminde terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmesi, Filistin ve Suriye'deki gelişmeler ile Türkiye-Azerbaycan ilişkileri yer aldı. Trump yönetimiyle diyalog halinde olduklarını belirten Fidan, Azerbaycan ile özel bağlara sahip olduklarını vurguladı.