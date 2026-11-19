Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı! Altın geriledi, gümüş yükseldi
Borsa İstanbul, günü yüzde 0,67'lik düşüşle 11.400 puandan tamamladı. Döviz piyasalarında dolar 50,46 liradan işlem görürken euro, yüzde 0,36'lık artışla 55,60 liraya yükseldi. Gram altın 6.012 liraya kadar gerilerken son günlerde sert düşüşler yaşayan gümüşte sınırlı toparlanma görüldü. Gümüşün ons fiyatı 45 dolardan işlem görürken Brent petrol, yüzde 1,53'lük yükselişle 93,36 dolara ulaştı. Piyasalardaki son durum ve güncel rakamlar A Haber ekranlarında aktarıldı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr