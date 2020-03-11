11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Son dakika... Türkiye'de ilk koronavirüs (corona virüs) vakası tespit edildi! Peki okullar tatil edilecek mi? Ara tatil öne çekilecek mi? |Video

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk koronavirüs (corona virüs) tespit edilmesinin ardından akıllara gelen ilk soru "okullar tatil edilecek mi?" 6-10 Nisan ara tatil öne mi çekiliyor?" Milyonlarca öğrenci bu soruların yanıtını bekliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk koronavirüs (corona virüs) tespit edilmesinin ardından akıllara gelen ilk soru "okullar tatil edilecek mi? 6-10 Nisan ara tatil öne mi çekiliyor?" Milyonlarca öğrenci bu soruların yanıtını bekliyor.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Okullardaki ara tatil öne çekilecek mi?
Okullardaki ara tatil öne çekilecek mi?
Hamsi kolonyası koronavirüse kalkan oldu
Hamsi kolonyası koronavirüse kalkan oldu
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Dilenciden şok sözler
Dilenciden şok sözler
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Daha Fazla Video Göster