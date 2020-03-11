Son dakika... Türkiye'de ilk koronavirüs (corona virüs) vakası tespit edildi! Peki okullar tatil edilecek mi? Ara tatil öne çekilecek mi? |Video

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk koronavirüs (corona virüs) tespit edilmesinin ardından akıllara gelen ilk soru "okullar tatil edilecek mi?" 6-10 Nisan ara tatil öne mi çekiliyor?" Milyonlarca öğrenci bu soruların yanıtını bekliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk koronavirüs (corona virüs) tespit edilmesinin ardından akıllara gelen ilk soru "okullar tatil edilecek mi? 6-10 Nisan ara tatil öne mi çekiliyor?" Milyonlarca öğrenci bu soruların yanıtını bekliyor. KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? Koronavirüs Bilim Kurulu yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.