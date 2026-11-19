Tarihi üçlü zirvenin ABD'deki yankıları! Trump'tan nükleer mesaj

ABD, Rusya ve Çin'in bir araya geldiği tarihi üçlü zirvenin Washington'daki yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü nükleer ülkeleri arasında diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirterek nükleer silahsızlanma çağrısında bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini de vurgulayan Trump'ın açıklamaları, zirvenin ardından gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'daki son gelişmeleri aktardı.