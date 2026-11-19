AK Parti'ye katılan Candan Yüceer'den ilk sözler: "Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."

AK Parti saflarına katılarak rozetini takan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, partilileri selamladığı ilk konuşmasında önemli mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisini sıcak bir şekilde karşılayan AK Parti ailesine yürekten teşekkür eden Yüceer, Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek ve şehrin potansiyelini daha ileriye taşımak için yeni bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.