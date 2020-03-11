Ankara'da corona virüs paniği! Kolonya almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Corona virüsü son olarak 118 ülkede görülürken, vaka sayısı da 119 bin 248 olarak güncelledi. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsünün Türkiye'de de görüldüğünü açıklamasının ardından dezenfektan ürünlerine talep de arttı. Ankara'da çekilen görüntülerde bir kolonyacının önündeki sıra sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.