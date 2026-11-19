Savunma sanayiinde tarihi adım! 3 Bayraktar KIZILELMA TSK envanterinde

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Baykar tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'dan 3 adet Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine teslim edildi. Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan KIZILELMA'nın teslimatına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktardı.