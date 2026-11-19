17 milyon emekliye yılbaşı öncesi çifte zam formülü! En düşük maaş 35 bin TL'ye çıkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan iyileştirme açıklamasının ardından gözler yılbaşı öncesi yapılabilecek düzenlemeye çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında seyyanen artış, refah payı ve prim gününe göre kademeli zam senaryolarını değerlendirdi. Erdem, en düşük emekli maaşının 30-35 bin lira bandına çıkabileceğini belirtti.