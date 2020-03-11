Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde çıktı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar önlemleri arttırdı. Kalabalık olan bölgelerde vatandaşların maske taktıkları görüldü. Türkiye'deki ilk corona virüsü vakasının hangi ilde görüldüğü merak ediliyor. Peki, Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar... Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:37
Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan corona virüsü Türkiye'de ilk kez çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." açıklamasını yapmasının ardından yurt genelinde vatandaşlar önlemlerini arttırdı. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bildirildi. Peki, Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? İşte Sağlık Bakanlığı corona virüsü açıklamaları...
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?
Vakanın nerede görüldüğü henüz bilinmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." dedi.
"KARANTİNAYA ALINMIŞ BİR HASTA TOPLUMU TEHDİT EDEMEZ"
Riskin somut, tedbirlerin ise basit olduğunu vurgulayan Koca, koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını dile getirdi.
Koca, bir hastanın topyekun risk olmadığını, karantinaya alınmış bir hastanın da toplumu tehdit edemeyeceğini söyledi.
Bakan Koca, koronavirüs tanısının konulduğu hastanın hangi ilden olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı, şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereği hissettik. Özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu, hasta mahremiyeti. Bu dönemde bir ili, bir bölgeyi, bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum. Ben bu kadar net ifade ediyorum. Zaten bununla ilgili uluslararası boyutuyla da bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın."
'YENİ KORONAVİRÜS EVDE İZLEME (KARANTİNA) KURALLARI'
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.