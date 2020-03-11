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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:42
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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!