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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 09:42
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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye'de ilk "Koronavirüsü" olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Türkiye ve dünyaya duyurdu.

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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!

Bunun üzerine sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.

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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!

Vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!

Vatandaşlar virüse karşı hazırlıklı olduklarını da ifade ettiler.

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İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!

İşte dikkat çeken görüntüler...