Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! İlk nerede görüldü? Bilinmesinin önemi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haber ekranlarında yanıtladı |Video

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Bakan Fahrettin Koca, 1 erkek hastanın sonucunun pozitif çıktığını, hastanın durumunun iyi olduğunu ve izole edildiğini açıkladı. Hastanın mahremiyeti nedeniyle vakanın kim olduğu hangi ilde olduğu açıklanmadı. Koronavirüsle mücadelede ilk vakanın nerede görüldüğünün önemi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Özlü, "Türkiye bence bu konuda çok iyi hazırlığını yapabildi. İlk alınan tedbirler ve hatta dünyanın birçok ülkesinde henüz daha uygulamaya koymadan Türkiye bu alanda proaktif davrandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Bakan Fahrettin Koca, 1 erkek hastanın sonucunun pozitif çıktığını, hastanın durumunun iyi olduğunu ve izole edildiğini açıkladı. Hastanın mahremiyeti nedeniyle vakanın kim olduğu hangi ilde olduğu açıklanmadı. Koronavirüsle mücadelede ilk vakanın nerede görüldüğünün önemi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün Türkiye'de ilk nerede görüldüğünün merak edilmesi ile ilgili, "Burada önemli olan sağlık çalışanlarının bu süreci yönetmekte olan kişilerin bu vakayı biliyor olması ve bununla ilgili çevresini taramış olmaları. Bakan beyde bunun zaten yapıldığını söyledi. Ama kamuoyunun bu vakanın nerede hangi hastanede yattığını kim olduğunu veya nerede ortaya çıktığını bilmesi gerekmiyor. Bilindiği zamanda hasta ve çevresiyle ilgili maalesef bir tepki veya sorunlar ortaya çıkabilir. Bence bu soruları hiç sormamak merak etmemek daha doğru. Önemli olan sağlık çalışanlarının yani bu hasta ile ilgilenen kişilerin bu hastanın çevresini sorgulamaları ve eğer bulaşan varsa tespit etmeleri ve izole etmeleri zaten bunun da yapıldığını Bakan bey söyledi" dedi.

TÜRKİYE BU ALANDA PROAKTİF DAVRANDI

Türkiye'deki hastanelerin ve altyapının hazır olduğunu vurgulayan Özlü, " Türkiye bence bu konuda çok iyi hazırlığını yapabildi. İlk alınan tedbirler ve hatta dünyanın birçok ülkesinde henüz daha uygulamaya koymadan Türkiye bu alanda proaktif davrandı. Ve bunun sonucunu da bence aldı ve Türkiye'ye girişi oldukça gecikti. Bu süre içerisinde Türkiye zaman kazandı hazırlıklarını tamamladı. Tümüyle hastalıkla savaşmaya hazır." ifadelerini kullandı.