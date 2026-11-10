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İzmir'deki fabrika patlamasında yaralıların son durumu! 6 kişi taburcu edildi, 8 kişinin tedavisi sürüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'deki fabrika patlamasında yaralıların son durumu! 6 kişi taburcu edildi, 8 kişinin tedavisi sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralananların tedavileri sürüyor. Patlamada yaralanan 14 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 8 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Peki, hastanede tedavi gören yaralıların son sağlık durumu nasıl? Taburcu edilenlerin ardından hastanedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktarıyor.

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