İzmir'deki fabrika patlamasında yaralıların son durumu! 6 kişi taburcu edildi, 8 kişinin tedavisi sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralananların tedavileri sürüyor. Patlamada yaralanan 14 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 8 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Peki, hastanede tedavi gören yaralıların son sağlık durumu nasıl? Taburcu edilenlerin ardından hastanedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktarıyor.