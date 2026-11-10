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Sayıştay raporu İBB'deki skandalı belgeledi: Binlerce araç kayıp
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sayıştay raporu İBB'deki skandalı belgeledi: Binlerce araç kayıp

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan İBB Denetim Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi envanterindeki araçlara ilişkin büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Raporda, belediye envanterinde yer alan binlerce aracın takip sisteminde bulunmadığı, yüzlerce aracın ise hizmet birimlerine tahsis edilmediği belirlendi. Akıbeti bilinmeyen araçlara dair çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında muhabir Mustafa Kadir Mercan ve konuğu İBB AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu aktardı.

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