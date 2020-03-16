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16.03.2020

Koronavirüs haritasında son durum! |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüste son durum ne? Hangi ülkelerde ne kadar görüldü? Çin'de hem ölümler hem vaka sayısı azalış gösterirken İtalya'da gün geçtikçe vaka sayısı artıyor. İşte koronavirüste son durum A Haber ekranlarında...
Son dakika: Siyasete koronavirüs molası! İptaller peş peşe geldi, TBMM de kapanabilir SON DAKİKA: SİYASETE KORONAVİRÜS MOLASI! İPTALLER PEŞ PEŞE GELDİ, TBMM DE KAPANABİLİR
Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi PAPA FRANCİS, KORONAVİRÜS KARANTİNASINDA OLAN ROMA CADDELERİNDE GEZİNDİ
Almanyada koronavirüs nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE VAKİT NAMAZLARI CEMAATLE KILINMAYACAK
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ekonomide koronavirüs tedbirleri açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİDE "KORONAVİRÜS" TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

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