Koronavirüs haritasında son durum! |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüste son durum ne? Hangi ülkelerde ne kadar görüldü? Çin'de hem ölümler hem vaka sayısı azalış gösterirken İtalya'da gün geçtikçe vaka sayısı artıyor. İşte koronavirüste son durum A Haber ekranlarında...