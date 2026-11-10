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Avcılar'da yol aniden çöktü: Seyir halindeki araç çukura düştü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avcılar'da yol aniden çöktü: Seyir halindeki araç çukura düştü

İstanbul Avcılar'da belediye binası yakınında meydana gelen yol çökmesi paniğe neden oldu. Ambarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki bir araç, aniden çöken yola düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Çökmenin yaşandığı noktada daha önce İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi. Aracın sürücüsü Özcan Semiz, işe giderken yolun aniden çöktüğünü belirterek çekici beklediğini söyledi.

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