Rusya-Ukrayna zirvesi Abu Dabi'de başladı! ABD'nin de katıldığı kritik masada neler görüşülüyor?

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler yeniden hız kazandı. Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, şubat ayından bu yana ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de üçlü görüşmeler için bir araya geldi. ABD heyetine Steve Witkoff ve Jared Kushner başkanlık ederken, Rusya'yı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinski, Ukrayna'yı ise Rüstem Umerov temsil ediyor. İki gün sürmesi planlanan kritik zirvede savaşın sona erdirilmesi, savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik adımlar ele alınıyor.